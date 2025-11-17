В городском округе Серпухов в Подмосковье заработала мобильная библиотека

Мобильная библиотека начала работать в Доме культуры «Протон» в городе Протвино, который входит в городской округ Серпухов. Учреждение работает в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Мобильный библиотечный пункт расположился на первом этаже Дома культуры «Протон» и открыт для всех желающих каждую среду, с 14:00 до 19:00. Специально для юных читателей там собрана подборка книг, включающая фэнтези, стихи, рассказы и сказки. Для взрослых посетителей также предусмотрена своя ниша — полки с детективами и романами.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.