В городском округе Серпухов в Подмосковье заработала мобильная библиотека

Мобильный библиотечный пункт расположился на первом этаже Дома культуры «Протон» и открыт для всех желающих каждую среду, с 14:00 до 19:00. Специально для юных читателей там собрана подборка книг, включающая фэнтези, стихи, рассказы и сказки. Для взрослых посетителей также предусмотрена своя ниша — полки с детективами и романами.