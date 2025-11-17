Брянская троллейбусная компания выбрала тренера по бережливому производству

Кандидаты представили свои презентации, показав не только свои знания в области операционных процессов и бережливого производства, но и навыки эффективной коммуникации и обучения взрослых. Особенно тщательно оценивалась способность кандидатов ясно и структурировано излагать информацию и вовлекать аудиторию в обсуждение специфики троллейбусного управления.