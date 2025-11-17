Брянская троллейбусная компания выбрала тренера по бережливому производству

Отбор внутренних тренеров по бережливому производству провели в «Брянском троллейбусном управлении» по федеральному проекту «Производительность труда», входящего в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Брянском областном центре оказания услуг «Мой бизнес».
Кандидаты представили свои презентации, показав не только свои знания в области операционных процессов и бережливого производства, но и навыки эффективной коммуникации и обучения взрослых. Особенно тщательно оценивалась способность кандидатов ясно и структурировано излагать информацию и вовлекать аудиторию в обсуждение специфики троллейбусного управления.
Оценивала выступление экспертная комиссия, состоящая из представителей регионального центра компетенций (РЦК). По итогам отбора был выбран сотрудник, который пройдет обучение по программе внутренних тренеров. Ему предстоит заняться распространением принципов бережливого производства на предприятии и обучать коллег новым методам работы.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.