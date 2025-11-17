Главные новости к вечеру 17 ноября 2025 года

Из европейских стран все чаще звучит милитаристская риторика, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что война между Россией и НАТО может начаться до 2029-го, поэтому странам альянса, по его мнению, следует еще лучше оснастить вооруженные силы.