Главные новости к вечеру 17 ноября 2025 года

Путин подписал закон о пожизненном заключении за склонение детей к диверсиям
Президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает уголовную ответственность вплоть до пожизненного заключения за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность.
Песков прокомментировал слова Писториуса о войне НАТО и РФ
Из европейских стран все чаще звучит милитаристская риторика, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что война между Россией и НАТО может начаться до 2029-го, поэтому странам альянса, по его мнению, следует еще лучше оснастить вооруженные силы.
СМИ: Франция передаст Украине 100 истребителей Rafale
Украина закажет у Франции 100 истребителей Rafale, сообщает телеканал LCI со ссылкой на Владимира Зеленского.
ВС РФ освободили три населенных пункта
Российские войска за сутки освободили населенные пункты Двуречанское в Харьковской области, Платоновка в Донецкой Народной Республике и Гай в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Туск заявил о диверсии на ведущей на Украину железной дороге
В Польше за сутки произошла серия инцидентов на железнодорожной линии у границы с Украиной. Премьер Дональд Туск заявил о взрыве и диверсии, Бюро нацбезопасности начало проверку.