Главные новости к вечеру 17 ноября 2025 года

Последние новости за сегодня — 17 ноября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Путин подписал закон о пожизненном заключении за склонение детей к диверсиям

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает уголовную ответственность вплоть до пожизненного заключения за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность.

Песков прокомментировал слова Писториуса о войне НАТО и РФ

Источник: Reuters

Из европейских стран все чаще звучит милитаристская риторика, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что война между Россией и НАТО может начаться до 2029-го, поэтому странам альянса, по его мнению, следует еще лучше оснастить вооруженные силы.

СМИ: Франция передаст Украине 100 истребителей Rafale

Источник: Reuters

Украина закажет у Франции 100 истребителей Rafale, сообщает телеканал LCI со ссылкой на Владимира Зеленского.

ВС РФ освободили три населенных пункта

Источник: РИА "Новости"

Российские войска за сутки освободили населенные пункты Двуречанское в Харьковской области, Платоновка в Донецкой Народной Республике и Гай в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Туск заявил о диверсии на ведущей на Украину железной дороге

Источник: Reuters

В Польше за сутки произошла серия инцидентов на железнодорожной линии у границы с Украиной. Премьер Дональд Туск заявил о взрыве и диверсии, Бюро нацбезопасности начало проверку.

