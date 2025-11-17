Ричмонд
Ростовская область заняла 20 место в стране по приверженности ЗОЖ

Уровень поддержки здорового образа жизни вырос на Дону за год.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область вошла в двадцатку регионов России по приверженности населения к здоровому образу жизни. Рейтинг опубликовали на сайте РИА Новости.

Итоги подвели по результатам 2024 года. Донской регион поднялся с 23-й строчки сразу на три пункта и занял 20-е место. Рейтинговый балл составил 74,9. В общем списке область оказалась между Карачаево-Черкесской Республикой и Саратовской областью.

Лидерами стали Республика Дагестан, Чеченская Республика и Республика Ингушетия. Замыкают список Камчатский край, Еврейская автономная область, Магаданская область, Хакасия и Ненецкий автономный округ.

Рейтинг рассчитывали на основе семи ключевых показателей. В том числе, уделялось внимание уровню потребления алкоголя и табака, вовлеченности в спорт и условиям труда.

