Ростовская область заняла 20 место в стране по приверженности ЗОЖ

Итоги подвели по результатам 2024 года. Донской регион поднялся с 23-й строчки сразу на три пункта и занял 20-е место. Рейтинговый балл составил 74,9. В общем списке область оказалась между Карачаево-Черкесской Республикой и Саратовской областью.