Ростовская область заняла 20 место в стране по приверженности ЗОЖ

Ростовская область вошла в двадцатку регионов России по приверженности населения к здоровому образу жизни. Рейтинг опубликовали на сайте РИА Новости.
Итоги подвели по результатам 2024 года. Донской регион поднялся с 23-й строчки сразу на три пункта и занял 20-е место. Рейтинговый балл составил 74,9. В общем списке область оказалась между Карачаево-Черкесской Республикой и Саратовской областью.
Лидерами стали Республика Дагестан, Чеченская Республика и Республика Ингушетия. Замыкают список Камчатский край, Еврейская автономная область, Магаданская область, Хакасия и Ненецкий автономный округ.
Рейтинг рассчитывали на основе семи ключевых показателей. В том числе, уделялось внимание уровню потребления алкоголя и табака, вовлеченности в спорт и условиям труда.
