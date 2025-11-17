Ричмонд
Ростовской области на обновление дорог дополнительно выделят 1,8 млрд рублей

Федеральные власти запланировали в бюджете дополнительную поддержку для Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область в течение трех лет дополнительно получит из федерального бюджета около 1,8 млрд рублей на модернизацию дорог. Об этом в своем телеграм-канале сообщила заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко.

— Теперь общий объем финансирования в трехлетнем бюджете составит около 22,8 млрд рублей. Уже в следующем году область получит около 6 млрд рублей — на 105 млн рублей больше, чем в 2025 году, — отметила Виктория Абрамченко.

Дополнительные средства направят на развитие региональных, межмуниципальных и местных дорог. Также планируют строительство и реконструкцию мостов и эстакад.

По словам парламентария, поправку ко второму чтению бюджета проработали при участии представителей правительства и профильных комитетов Госдумы. Проект федерального закона о бюджете на ближайшую трехлетку собираются рассмотреть завтра, 18 ноября.

