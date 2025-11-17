Ричмонд
Эксперт предупредил об опасности употребления четырех чашек кофе в день

Кардиолог Магамадова: Большое количество кофе вредит сердцу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Кардиолог Аида Магамадова в интервью NEWS.ru сообщила, что регулярное употребление четырех чашек кофе в день может негативно повлиять на здоровье сердца. По ее словам, это способно вызывать учащенное сердцебиение, повышение давления и увеличивать риск аритмии.

— Кофе способен провоцировать эпизоды учащенного сердцебиения, незначительное повышение артериального давления и усиление склонности к аритмиям у чувствительных людей, — пояснила специалист.

Напиток усиливает выработку желудочного сока, что может обострять гастрит и изжогу, особенно при употреблении натощак. Кофеин воздействует и на нервную систему, со временем вызывая привыкание. Это может приводить к бессоннице, раздражительности и снижению концентрации внимания. При отказе от кофе возможны головные боли и ухудшение работоспособности как проявления легкого синдрома отмены.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что садоводство и вязание являются отличными занятиями для отвлечения внимания и борьбы с перееданием.