Эксперт предупредил об опасности употребления четырех чашек кофе в день

Напиток усиливает выработку желудочного сока, что может обострять гастрит и изжогу, особенно при употреблении натощак. Кофеин воздействует и на нервную систему, со временем вызывая привыкание. Это может приводить к бессоннице, раздражительности и снижению концентрации внимания. При отказе от кофе возможны головные боли и ухудшение работоспособности как проявления легкого синдрома отмены.