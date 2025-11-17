В севастопольском Инкермане провели выезд специалистов кадрового центра

Специалисты кадрового центра Севастополя провели выездной прием для жителей Инкермана по национальному проекту «Кадры», сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения города Севастополя.
Карьерный консультант помогла горожанам зарегистрироваться на портале «Работа России» и подобрать подходящие вакансии. А специалист по кадрам рассказала работодателям Инкермана о размещении вакансий на сайте и отчетности по выполнению квоты по трудоустройству инвалидов.
Также работник отдела профориентации провела в школе № 12 урок «Первые шаги к будущей профессии» для учеников 7-го класса. Они узнали, как выбрать будущую профессию, и разгадали тематический кроссворд. О дате следующего выезда специалисты центра сообщат заранее на сайте кадрового центра.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.