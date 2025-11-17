В Екатеринбурге прошел IV книжный форум «Библионнале#наУрале»

В этом году центральной темой форума стала книжная иллюстрация. На площадке Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского прошли более 40 мероприятий. Среди них лекции, мастер-классы, выставки, творческие встречи и видеопоказы. Также посетители смогли встретиться с художниками и обсудить традиции уральской книжной графики.