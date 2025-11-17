В Екатеринбурге прошел IV книжный форум «Библионнале#наУрале»

Региональный библиотечно-книжный форум «Библионнале#наУрале» прошел в Екатеринбурге с 13 по 15 ноября в соответствии с задачами национального проекта «Семья», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
В этом году центральной темой форума стала книжная иллюстрация. На площадке Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского прошли более 40 мероприятий. Среди них лекции, мастер-классы, выставки, творческие встречи и видеопоказы. Также посетители смогли встретиться с художниками и обсудить традиции уральской книжной графики.
Для поклонников современной визуальной литературы Уральский комикс-центр подготовил насыщенную программу, включая конференцию «Комикс как культурный феномен России». Там же состоялась презентация первого российского учебника сценарного мастерства для комиксистов. Кроме того, гости смогли принять участие в акции «ТомСойеризм» по созданию литературно-художественного полотна «Мой любимый писатель», а также в марафоне «Миниатюры уральских экспедиций».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.