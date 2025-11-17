В Курске прошел школьный фестиваль «Готов к труду и обороне»

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для школьников состоялся 13 ноября на базе стадиона «Трудовые резервы» в Курске. Мероприятие прошло при поддержке государственной программы «Спорт России», сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.
Участниками фестиваля стали почти 200 ребят в возрасте от 14 до 17 лет из Курска, а также Медвенского, Поныровского, Золотухинского, Курского, Глушковского, Суджанского районов. В программе были следующие нормативы: наклон вперед, количество поднятий туловища за 1 минуту, отжимания, прыжок в длину с места и подтягивания. Юноши и девушки справились с заданиями и получили дипломы. Результаты занесены в электронную систему комплекса и станут важным шагом к получению знаков отличия.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.