В Курске прошел школьный фестиваль «Готов к труду и обороне»

Участниками фестиваля стали почти 200 ребят в возрасте от 14 до 17 лет из Курска, а также Медвенского, Поныровского, Золотухинского, Курского, Глушковского, Суджанского районов. В программе были следующие нормативы: наклон вперед, количество поднятий туловища за 1 минуту, отжимания, прыжок в длину с места и подтягивания. Юноши и девушки справились с заданиями и получили дипломы. Результаты занесены в электронную систему комплекса и станут важным шагом к получению знаков отличия.