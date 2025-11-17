В Свердловской области упростили условия льготного проезда на транспорте

Напомним, льготники получают все социальные региональные выплаты на карту «Уралочка». Всего за пять лет реализации проекта в регионе выдано более 707 тысяч таких карт. С их помощью можно оплачивать товары, услуги, проезд в общественном транспорте, получать денежные переводы и выплаты, а также пользоваться скидками, бонусами и специальными предложениями от популярных торговых сетей — партнеров проекта. Информацию о том, как оформить карту, можно найти на официальном сайте.