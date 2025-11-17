В Свердловской области упростили условия льготного проезда на транспорте

Подтверждение права на льготы, касающиеся проезда в общественном транспорте, в Свердловской области будет осуществляться с 1 декабря только при помощи Единой социальный карты «Уралочка», сообщили в департаменте информационной политики региона. Предоставление социальных услуг и мер поддержки в электронном формате реализуется по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
«До 30 ноября 2025 года региональные транспортные льготы можно было получить как по Единой социальной карте “Уралочка”, так и по бумажным удостоверениям. Чтобы льготникам не приходилось брать с собой оригиналы документов, с 1 декабря 2025 года им достаточно иметь при себе одну карту “Уралочка”. Это позволит повысить доступность и прозрачность предоставления транспортных услуг для свердловчан», — сказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.
Напомним, льготники получают все социальные региональные выплаты на карту «Уралочка». Всего за пять лет реализации проекта в регионе выдано более 707 тысяч таких карт. С их помощью можно оплачивать товары, услуги, проезд в общественном транспорте, получать денежные переводы и выплаты, а также пользоваться скидками, бонусами и специальными предложениями от популярных торговых сетей — партнеров проекта. Информацию о том, как оформить карту, можно найти на официальном сайте.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.