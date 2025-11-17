На 85 километрах дорог в подмосковном Серпухове обновили уличное освещение

Модернизация уличного освещения в Серпухове проводится при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году на улицах городского округа установили 2888 светильников, которые улучшили видимость на 85 километрах дорог и пешеходных зон, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Новое освещение появилось в деревнях Волохово, Трухачево, Борисово и Лужки, а также селе Подмоклово Серпуховского района. По обращениям жителей модернизировали освещение на Заводском проезде и на улице Базовой, а также у мемориала в деревне Дракино и на улице Крюкова. По программе «Светлый город» завершили работы на семи объектах, включая улицы Новую, Аллею 65 лет Победы, Весеннюю, Глазовскую и Стачек. Стало значительно светлее также на пешеходных зонах в поселке Большевик, городе Протвино и на дороге к детскому саду «Колокольчик» в поселке Кирпичного завода.
До конца 2025 года новое освещение появится в деревнях Всходы, Петрухино, Лукино, Игнатьево, на нескольких улицах в деревне Верхнее Шахлово и на улице Липовой в деревне Райсеменовское Серпуховского района.
«Работы идут без перерывов. Уже готовится проектная документация для следующих этапов. После новогодних праздников работы начнутся в поселке Пролетарском и в других населенных пунктах по обращениям жителей», — рассказал глава муниципалитета Алексей Шимко.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.