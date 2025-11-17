На 85 километрах дорог в подмосковном Серпухове обновили уличное освещение

Новое освещение появилось в деревнях Волохово, Трухачево, Борисово и Лужки, а также селе Подмоклово Серпуховского района. По обращениям жителей модернизировали освещение на Заводском проезде и на улице Базовой, а также у мемориала в деревне Дракино и на улице Крюкова. По программе «Светлый город» завершили работы на семи объектах, включая улицы Новую, Аллею 65 лет Победы, Весеннюю, Глазовскую и Стачек. Стало значительно светлее также на пешеходных зонах в поселке Большевик, городе Протвино и на дороге к детскому саду «Колокольчик» в поселке Кирпичного завода.