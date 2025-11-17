В Ставрополье врачи осмотрели жителей станицы Новотроицкой

Врачи Изобильненской районной больницы Ставропольского края провели рабочий день в станице Новотроицкой в ходе регионального проекта «Здоровье для каждого» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в правительстве региона.
В состав бригады вошли кардиолог, эндокринолог, офтальмолог, оториноларинголог, дерматолог и терапевт. В общей сложности в амбулатории станицы Новотроицкой было проведено около 120 консультаций. Кроме того, 12 человек прошли ЭКГ, а 13 сдали кровь на определение уровня глюкозы.
«Регулярные выезды мобильных бригад узкопрофильных специалистов являются необходимым условием для поддержания высокого уровня медицинского обслуживания. С начала года количество выездов уже превысило 1800. В них приняли участие более 81 тыс. пациентов. В среднем ежегодно выездными мероприятиями мы охватываем около 100 тыс. пациентов», — прокомментировал министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.