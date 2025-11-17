«Льготная часть, которая распределялась между проживающими, исключена». ЖКХ заявило про обращения белорусов из-за новых правил оплаты коммуналки тунеядцами

В пресс-службе напомнили: если до 1 октября 2025 года не занятый в экономике белорус был зарегистрирован в своей квартире и проживал в ней не один, то повышенные тарифы применялись лишь к его доле в общем объеме услуг (подробнее мы писали здесь).