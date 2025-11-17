«Льготная часть, которая распределялась между проживающими, исключена». ЖКХ заявило про обращения белорусов из-за новых правил оплаты коммуналки тунеядцами

ЖКХ Беларуси заявило про обращения о новых правилах оплаты коммуналки тунеядцами. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства.
В ведомстве внесли пояснения по причине многочисленных обращений белорусов из-за изменений в порядке расчетов и оплаты коммуналки. В частности, постановление белорусского правительства № 465 от 27 августа в целях определения дополнительных мер по вовлечению граждан, которые не заняты в экономике, были внесены изменения в подходы по начислению платы за отдельные ЖКУ, в отношении принадлежащих им или занимаемых ими жилых помещений.
«Ключевое изменение касается подхода к расчету платы за теплоснабжение, горячее водоснабжение, подогрев воды и газоснабжение», — уточнили в ЖКХ.
В пресс-службе напомнили: если до 1 октября 2025 года не занятый в экономике белорус был зарегистрирован в своей квартире и проживал в ней не один, то повышенные тарифы применялись лишь к его доле в общем объеме услуг (подробнее мы писали здесь).
Однако с 1 октября подходы изменились. Если белорус был включен в список не занятых в экономике, имеет в собственности жилье, то экономически обоснованные тарифы применяются ко всей площади всех принадлежащих ему квартир и на весь объем потребляемых услуг.
«Льготная часть, которая ранее распределялась между проживающими, теперь исключена», — уточнили в ведомстве.
И пояснили, что основная цель изменений состоит в создании более справедливой системы распределения нагрузки в жилищно-коммунальной сфере.
