В Ростове пенсионерки оказались в больнице после аварии автобуса № 49

В Ростове-на-Дону травмы получили две пенсионерки 64 и 68 лет, когда автобус маршрута № 49 столкнулся с легковым автомобилем на Ворошиловском проспекте. Авария произошла днем в понедельник, 17 ноября, в районе дома № 105 «Т», сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.