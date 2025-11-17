Ричмонд
В Ростове пенсионерки оказались в больнице после аварии автобуса № 49

Две пенсионерки доставлены в больницу после аварии с автобусом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону травмы получили две пенсионерки 64 и 68 лет, когда автобус маршрута № 49 столкнулся с легковым автомобилем на Ворошиловском проспекте. Авария произошла днем в понедельник, 17 ноября, в районе дома № 105 «Т», сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

По предварительным данным, 44-летняя водитель на нерегулируемом круговом перекрестке не предоставила преимущество автобусу, которым управлял 61-летний мужчина.

Автобус следовал по маршруту Стройгородок — Мегамаг. Пострадавшие доставлены в больницу, их состояние уточняется.

— Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Просим водителей быть внимательными и взаимно вежливыми на дороге, строго соблюдать требования ПДД, — заявили в региональной Госавтоинспекции.

