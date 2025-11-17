В Элисте обновили корпус Института калмыцкой филологии и востоковедения

Обновленный корпус Института калмыцкой филологии и востоковедения открыли в Элисте, сообщили в аппарате правительства Республики Калмыкии. Создание условий для развития и воспитания подрастающего поколения отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
В здании провели капитальный ремонт, отремонтировали залы и аудитории. Для корпуса закупили новую мебель, например, кресла с логотипом университета, а также современную технику для лаборатории.
Для гостей на церемонии открытия выступил инструментальный оркестр вуза. Студенты подготовили для всех желающих интерактивные стенды, на которых были представлены культуры разных народов. Кроме того, во время церемонии открытия обновленного корпуса показали документальный фильм.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.