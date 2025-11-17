В Челябинской области стартовала ежегодная акция «СИНИЧКА-74»

Традиционная акция по изготовлению и размещению кормушек для птиц «Синичка-74» стартовала 12 ноября в Челябинской области в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве экологии региона.
Главная цель акции — помочь птицам найти пропитание зимой. Добровольцам необходимо изготовить кормушку и наполнить ее едой, сделать фотографию и разместить изображение в социальных сетях. Также нужно указать, где находится новое птичье место, кто участвовал в его обустройстве, обязательно следует добавить хештег #Синичка74. Помимо этого, важно заполнить регистрационную форму по ссылке.
Акция проводится до 31 марта 2026 года. Все ее участники получат сертификаты от Министерства экологии Челябинской области, а самых активных наградят благодарственными письмами. Более подробная информация об акции размещена по ссылке.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.