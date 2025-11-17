Когда и где Дед Мороз отмечает свой день рождения: традиции, история и афиша праздника

У историков нет единого мнения касательно точного возраста волшебника, достоверно известно только лишь то, что ему не одна сотня лет. Некоторые эксперты уверены, что прообразом волшебника был языческий дух холода. У него было много имен: Мороз, Корочун или Карачун, Дед Трескун, Зимник. Описывали его в виде огромного седого старика с посохом, в шубе синего или белого цвета. Ударом посоха он замораживал реки и посылал на землю метели.