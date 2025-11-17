Ричмонд
В подмосковном Щелкове обновят образовательный комплекс для детей с ОВЗ

Завершить работы должны до 1 сентября 2026 года.

Капитальный ремонт начался в образовательном комплексе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в подмосковном городе Щелково в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.

В здании уже начали демонтировать старые конструкции. Также там обновят фасад и кровлю, спортзал и пищеблок, заменят инженерные сети и сантехнику. Кроме того, специалисты модернизируют системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, благоустроят прилегающую территорию. Помимо этого, в здании установят новую мебель и современное учебное оборудование. Капитальный ремонт должны завершить до 1 сентября следующего года. Уточним, что в 2026-м в Щелкове обновят еще три школы и детский сад № 21.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.