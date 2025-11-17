В подмосковном Щелкове обновят образовательный комплекс для детей с ОВЗ

В здании уже начали демонтировать старые конструкции. Также там обновят фасад и кровлю, спортзал и пищеблок, заменят инженерные сети и сантехнику. Кроме того, специалисты модернизируют системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, благоустроят прилегающую территорию. Помимо этого, в здании установят новую мебель и современное учебное оборудование. Капитальный ремонт должны завершить до 1 сентября следующего года. Уточним, что в 2026-м в Щелкове обновят еще три школы и детский сад № 21.