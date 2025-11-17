Жители Свердловской области победили на Фестивале трудовых династий

А в номинации «Династия-легенда» победу одержала семья Чачиных. Ее представители работают в корпорации «ВСМПО-АВИСМА». Семь членов семьи имеют общий стаж 178 лет. Трудовой путь династии начался в 1967 году. С тех пор на этом предприятии работают уже четыре поколения Чачиных.