Жители Свердловской области победили на Фестивале трудовых династий

Две семьи из Свердловской области стали победителями Фестиваля трудовых династий Уральского федерального округа, сообщили в департаменте информационной политики региона. Финал мероприятия провели в Тюмени в соответствии с задачами национального проекта «Кадры».
Так, самой многочисленной трудовой династией в номинации «Преемственность поколений» стала семья Исаевых-Мишкиных. Ее представители работают на Уральском алюминиевом заводе. Общий стаж 20 человек превышает 330 лет. Исаевы-Мишкины активно участвуют в наставнической деятельности и подготовке молодых специалистов, имеют государственные и профессиональные награды.
А в номинации «Династия-легенда» победу одержала семья Чачиных. Ее представители работают в корпорации «ВСМПО-АВИСМА». Семь членов семьи имеют общий стаж 178 лет. Трудовой путь династии начался в 1967 году. С тех пор на этом предприятии работают уже четыре поколения Чачиных.
Также на фестивале для участников были организованы обзорная экскурсия по Тюмени, научно-популярный марафон от Российского общества «Знание». А для детей провели мастер-классы и профориентационную программу.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.