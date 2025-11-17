В Казани наградят победителей конкурса «Школьный экопатруль»

Торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса «Школьный экопатруль», проведенного в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Экологическое благополучие», состоится 18 ноября в столице Татарстана, сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов региона.
Уточним, что церемония награждения пройдет в 14:00 в Татарском государственном театре кукол «Экият». За 2024−2025 учебный год дети из 12 районов республики подали почти 3200 заявок. Юные экологи нашли и помогли устранить тысячи свалок. За свою работу они получали баллы, от количества которых зависят шансы на победу в конкурсе.
На торжественной церемонии лучших наградят дипломами и ценными подарками. Кроме того, школьники смогут пообщаться с известными блогерами и насладиться научным шоу. На церемонии награждения также объявят победителей акции по сбору батареек. Посмотреть онлайн-трансляцию мероприятия можно будет по ссылке.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.