В Казани наградят победителей конкурса «Школьный экопатруль»

Уточним, что церемония награждения пройдет в 14:00 в Татарском государственном театре кукол «Экият». За 2024−2025 учебный год дети из 12 районов республики подали почти 3200 заявок. Юные экологи нашли и помогли устранить тысячи свалок. За свою работу они получали баллы, от количества которых зависят шансы на победу в конкурсе.