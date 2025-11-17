В Миасском округе Челябинской области стартовала акция «Коробка храбрости»

Миасский городской округ присоединился к Всероссийской благотворительной акции «Коробка храбрости», сообщили в окружной администрации. Она направлена на оказание поддержки маленьким пациентам в их борьбе с серьезными заболеваниями, что соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Сбор подарков проходит в каждом регионе, в Миасском округе можно обратиться в местное отделение партии «Единая Россия», расположенное по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 189. В «Коробку храбрости» можно положить игрушки (кроме мягких), канцтовары, книги, раскраски, настольные игры и наборы для творчества. Все товары должны быть в заводской упаковке.
В прошлом году в акции приняли участие более 166 тыс. человек. Они передали детям свыше 500 тыс. подарков. Сбор продлится до 2 декабря.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.