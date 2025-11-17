В Салавате Башкортостана для студентов проведут бизнес-игру

Бизнес-игра «Капитаны», направленная на поддержку и развитие предпринимательских навыков у молодежи, состоится для студентов 18 ноября в городе Салават Республики Башкортостан. Мероприятие организуют по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации городского округа Салават.
Участники в командах будут решать практические бизнес-кейсы, разрабатывать и представлять свои идеи. Они получат обратную связь от экспертов. Студенты смогут погрузиться в атмосферу командной работы и развить предпринимательское мышление. Также будут рассмотрены основные этапы разработки идей, методы определения целевой аудитории и формирования эффективных бизнес-моделей.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.