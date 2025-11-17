Президент наградил государственными наградами представителей Башкирии

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград жителям Башкирии. Так, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени был вручен председателю Государственного собрания республики Константину Толкачеву. Отмечается его активная работа в законотворческой сфере и многолетняя добросовестная деятельность.
Глава Чекмагушевского района Реканс Ямалеев удостоен почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» за вклад в развитие местного самоуправления и длительную эффективную работу.
Несколько специалистов из Башкирии получили признание в нефтегазовой отрасли. Почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» присвоено трубопроводчику Азату Адиеву, а также руководителям Ниязу Тимерханову и Марату Хисамутдинову из «Газпром трансгаз Уфа».
В медицинской сфере почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» удостоены заведующие отделениями Асхат Каримов из Республиканского клинического онкологического диспансера и Лев Чудновец из Клинической больницы скорой медицинской помощи Уфы.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.