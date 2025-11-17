В Ютазинском районе Татарстана пройдет игра «Тайны, спрятанные в страницах»

Участников ждет литературное расследование. Они будут разгадывать афоризмы из произведений русских классиков, узнавать героев и интерпретировать интересные факты. Для знатоков подготовили мероприятие из нескольких раундов. Например, в «Литературных терминах» участники разберутся в специфической лексике литературоведов. А в раунде «Загадочный конверт» нужно будет решать криптографические задачи, связанные с дешифровкой символов и кодов из произведений. Также участники угадают произведение по иллюстрации и проанализируют значение персонажей в истории и культуре.