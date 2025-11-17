В Ютазинском районе Татарстана пройдет игра «Тайны, спрятанные в страницах»

Игра «Тайны, спрятанные в страницах» состоится 21 ноября в Централизованной библиотечной системе Ютазинского муниципального района Татарстана. Мероприятие можно посетить по Пушкинской карте, которая действует по нацпроекту «Семья», сообщили в исполнительном комитете района.
Участников ждет литературное расследование. Они будут разгадывать афоризмы из произведений русских классиков, узнавать героев и интерпретировать интересные факты. Для знатоков подготовили мероприятие из нескольких раундов. Например, в «Литературных терминах» участники разберутся в специфической лексике литературоведов. А в раунде «Загадочный конверт» нужно будет решать криптографические задачи, связанные с дешифровкой символов и кодов из произведений. Также участники угадают произведение по иллюстрации и проанализируют значение персонажей в истории и культуре.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.