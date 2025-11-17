В Челябинске стартовал конкурс детских новогодних игрушек

Открытый конкурс декоративно-прикладного творчества «Новогодняя мастерская» стартовал 10 ноября в Челябинске, сообщили в городском комитете по культуре. Мероприятие соответствует целям и задачам нацпроекта «Семья».
Участниками конкурса могут стать дети в возрасте от 5 до 17 лет. Им необходимо изготовить новогоднюю игрушку в форме шара диаметром от 5 до 12 сантиметров. При этом их работа должна быть посвящена 290-летию Челябинска, отражать историю, архитектуру, символы или значимые события, связанные с городом.
Конкурс пройдет в несколько этапов. Подать заявку на участие в нем можно до 11 декабря. Далее к 18 декабря представленные работы оценит жюри. А в период с 19 по 25 декабря авторы лучших игрушек должны будут доставить их по адресу: ул. Елькина, 45. Награждение победителей запланировано на декабрь.
Жюри будет оценивать работы по нескольким критериям, например, на соответствие теме, оригинальность и качество исполнения. Победителей определят в трех возрастных группах. Все участники получат электронные дипломы. Более подробная информация о конкурсе и форма заявки размещены на официальных сайтах и в социальных сетях челябинских комитета по культуре и центра культурно-информационной деятельности.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.