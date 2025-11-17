В Челябинске стартовал конкурс детских новогодних игрушек

Конкурс пройдет в несколько этапов. Подать заявку на участие в нем можно до 11 декабря. Далее к 18 декабря представленные работы оценит жюри. А в период с 19 по 25 декабря авторы лучших игрушек должны будут доставить их по адресу: ул. Елькина, 45. Награждение победителей запланировано на декабрь.