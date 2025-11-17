В финал конкурса «Это у нас семейное» прошли семьи из Ростова и Таганрога

В Ростове-на-Дону подвели итоги окружных полуфиналов конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В число финалистов второго сезона вошли три семьи из Ростовской области — Белик, Князькины и Дощеугловы из Ростова-на-Дону, а также Козоброд и Яровы из Таганрога. Об этом сообщили в правительстве региона.