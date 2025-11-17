В финал конкурса «Это у нас семейное» прошли семьи из Ростова и Таганрога

В Ростове-на-Дону подвели итоги окружных полуфиналов конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В число финалистов второго сезона вошли три семьи из Ростовской области — Белик, Князькины и Дощеугловы из Ростова-на-Дону, а также Козоброд и Яровы из Таганрога. Об этом сообщили в правительстве региона.
Соревнования для семей из Южного и Северо Кавказского федеральных округов, а также новых регионов страны проходили в Год семьи. Участники выполняли интеллектуальные, спортивные и творческие задания, посвященные теме «Быть семьей», а также тесты, связанные с культурным кодом России.
— Наши конкурсанты своим примером показывают, что единство, взаимопонимание и любовь друг к другу — это настоящая победа. Эти насыщенные четыре дня позволили семьям найти новых друзей, и уверен, это общение продолжится, — сказал генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин.
Финал конкурса пройдет в День семьи, любви и верности — 8 июля 2026 года. Победители получат сертификаты на пять миллионов рублей для улучшения жилищных условий, а финалисты — семейные путешествия.
