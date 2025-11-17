В Энгельсе состоялся Кубок КВН среди работающей молодежи

Кубок КВН среди работающей молодежи прошел 8 ноября в Центре народного творчества «Дружба» города Энгельса, сообщили в комитете молодежной политики Саратовской области. Всесторонняя поддержка инициатив реализуется при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».
Мероприятие посвятили 64-летию движения КВН и 30-летию клуба «Покровский КВН». Участниками стали девять команд, объединивших представителей самых разнообразных профессиональных сфер. Сразиться за кубок решили инженеры, менеджеры, дизайнеры, сварщики, медицинские работники и многие другие.
Обладателями «Золотого Кубка» были признаны команда «Киви», представляющая Энгельсский политехнический колледж, сборная «Йод», объединившая представителей молодежных организаций. Также награду завоевали сотрудники учреждений культуры в составе команды «Не мы».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.