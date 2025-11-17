Добавили денег. У 5 млн россиян с нового года зарплата вырастет на 21%

Заработные платы 4,9 млн россиян с нового года вырастут на 20,7%, сообщил aif.ru доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве России Денис Пустохин. Это те, кто получает за свою работу минимальный размер оплаты труда (МРОТ), такой доход есть у 6,5% всех занятых в стране, добавил он.
Рост МРОТ с 1 января 2026 года до 27 093 рублей (сейчас — 22 440 рублей) анонсировали власти.
«Число тех, у кого вырастут зарплаты после повышения МРОТ, может быть немного больше, так как некоторые работодатели, особенно в бюджетной сфере, выстраивают вилку окладов “от МРОТ”, — говорит эксперт. — Абсолютное большинство таких работников сосредоточено в нескольких отраслях с низкой производительностью труда и высокой долей серого фонда оплаты. Это курьеры, дворники, вахтеры, охранники, сезонные работники в сельском хозяйстве, санитарки, гардеробщики, уборщицы, подсобные рабочие в школах, детских садах, библиотеках, музеях, посудомойки, продавцы и кассиры в небольших магазинах».
Зарплата на уровне МРОТ — это в большей степени проблема малых городов и сёл, продолжает Пустохин. Людей с такими доходами особенно много на Северном Кавказе в Южной Сибири и даже некоторых регионах Центральной России. Там жизнь на МРОТ зачастую — стандарт, а не редкость, причем для целых отраслей, уверяет эксперт.
«Повышение МРОТ для людей с такой зарплатой — это реальное и зачастую единственное существенное увеличение дохода, которое помогает немного сократить разрыв с растущей стоимостью жизни», — заключает Пустохин.