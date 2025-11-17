Добавили денег. У 5 млн россиян с нового года зарплата вырастет на 21%

«Число тех, у кого вырастут зарплаты после повышения МРОТ, может быть немного больше, так как некоторые работодатели, особенно в бюджетной сфере, выстраивают вилку окладов “от МРОТ”, — говорит эксперт. — Абсолютное большинство таких работников сосредоточено в нескольких отраслях с низкой производительностью труда и высокой долей серого фонда оплаты. Это курьеры, дворники, вахтеры, охранники, сезонные работники в сельском хозяйстве, санитарки, гардеробщики, уборщицы, подсобные рабочие в школах, детских садах, библиотеках, музеях, посудомойки, продавцы и кассиры в небольших магазинах».