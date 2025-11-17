В поездах дальнего следования появятся пижамы

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пижамы появятся в вагонах «люкс» некоторых поездов дальнего следования в России в 2026 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Владимир Пястолов.
«В 2026 году в вагонах “люкс” ряда поездов мы предложим новую сервисную услугу. Для пассажиров теперь будут предусмотрены индивидуальные пижамы, которые позволят нашим путешественникам почувствовать себя как дома и наполнят поездку уютом и комфортом», — рассказал Пястолов в преддверии форума «Транспорт России».
Доплачивать за пижаму не надо, уточнили в ФПК.
«Ее стоимость будет включена в сервисные услуги», — пояснили в компании.
«Федеральная пассажирская компания» осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
