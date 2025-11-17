Ричмонд
Путин наградил руководителей национальных филиалов МТРК «Мир» орденом Дружбы

Орденом Дружбы награждена Шпилевская Ольга Александровна — директор Национального филиала Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Республике Беларусь.

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин наградил некоторых руководителей национальных филиалов МТРК «Мир» орденом Дружбы. Об этом сообщила телерадиокомпания со ссылкой на указ президента РФ.

Награду также получили руководитель филиала МТРК «Мир» в Республике Казахстан Ажибаев Алан Газизович, директор МТРК «Мир» в Республике Таджикистан Исмаилова Вера Рустамовна и руководитель МТРК «Мир» в Республике Кыргызстан Урмамбетов Нурдин Токторбаевич.

В тексте указа отмечается, что главы филиалов МТРК «Мир» награждены «за большой вклад в информационное сопровождение мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».-0-