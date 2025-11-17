Ричмонд
Часть Ростова останется без воды с 20 по 21 ноября

В Ростове на день прекратят подачу воды в районе улиц Булавина и Бондаренко.

Источник: Комсомольская правда

С 08:30 утра 20 ноября до 08:00 утра 21 ноября в Ростове-на-Дону временно прекратят подачу воды в районе улиц Булавина, Бондаренко, Приволжский, Народного Ополчения, Балочная, Озимый и Маркова. Об этом сообщили в «Ростовводоканале».

Причиной ограничения станет проведение работ на новом объекте по улице Текучева. Водоканал извинился перед горожанами за возможные неудобства и рекомендовал заранее запастись водой.

Напомним, ранее 13 ноября часть Западного жилого массива в Ростове также оставалась без воды из-за подключения новых водопроводных линий к городской сети.

