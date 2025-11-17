Часть Ростова останется без воды с 20 по 21 ноября

С 08:30 утра 20 ноября до 08:00 утра 21 ноября в Ростове-на-Дону временно прекратят подачу воды в районе улиц Булавина, Бондаренко, Приволжский, Народного Ополчения, Балочная, Озимый и Маркова. Об этом сообщили в «Ростовводоканале».