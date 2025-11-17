Ричмонд
В городе Кола Мурманской области благоустроили Поморскую набережную

Там установили саамский чум, отражающий культурное наследие местных коренных народов.

Поморскую набережную в городе Кола открыли после благоустройства, проведенного по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Набережная стала визитной карточкой региона. На первом этапе благоустройства ее территорию расчистили от мусора, а наружные сети электроснабжения убрали под землю. Там обустроили пешеходную зону, провели озеленение и освещение, а также установили деревянные лежаки.

На втором этапе работ специалисты разместили зоны отдыха, смонтировали малые архитектурные формы, амфитеатр и смотровые площадки. Также мастера благоустроили откосы и тротуары, разместили саамский чум — традиционные жилище, символизирующее культурное наследие коренных народов Кольского полуострова.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.