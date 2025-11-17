Открыты муравьи, заставляющие другие виды муравьев «восставать» против королевы

«До того, как проникнуть в муравейник, вторгающаяся королева незаметным образом покрывает себя феромонами рабочих особей, в результате чего те перестают считать ее врагом. После этого данная самка проникает в центр колонии и “удаляет” природный запах настоящей королевы муравейника, опрыскивая ее тело едкой муравьиной кислотой и быстро отступая после этого. Это заставляет дочерей не защищать, а атаковать свою мать таким же образом, как они нападали бы на врагов колонии», — пояснил Такасука.