Колесо обозрения из парка в центре Минска выставлено на аукцион

Колесо обозрения из одного из минских парков выставлено на торги.

Источник: Комсомольская правда

Колесо обозрения из парка в центре Минска выставлено на аукцион. Подробная информация размещена на официальном сайте gostorg.by.

Колесо обозрения расположено в минском парке Челюскинцев. Начальная цена составляет 51,6 тысячи рублей. Аукцион будет проходить с шагом 5%. Аттракцион предназначен для использования в качестве средства развлечения и активного отдыха детей старше 14 лет и взрослых.

Высота аттракциона указана 27,5 метра, длина — 26,5 метра. Указано, что техническое состояние колеса обозрения рабочее.

Тем временем ЖКХ заявило про обращения белорусов из-за новых правил оплаты коммуналки тунеядцами: «Льготная часть, которая распределялась между проживающими, исключена».

Ранее синоптики предупредили о снегопадах в Беларуси 18 ноября: «Снег во многих районах и в Минске».

Кроме того, Минтранс сказал, что доехать из городов-спутников до Минска можно будет за 20−25 минут.