Владимир Путин утвердил девять судей в Ростовской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении девяти новых судей в Ростовской области. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Председателями городских и районных судебных инстанций стали: Игорь Морозов — Батайский городской суд, Александр Дзюбенко — Красносулинский районный суд, Сергей Романов — Морозовский районный суд, Ольга Золотухина — Пролетарский районный суд, Михаил Владимиров — Шолоховский районный суд. Заместителем председателя Шахтинского городского суда избран Олег Токарев.
Кадровые изменения коснулись и других инстанций. Анна Денисова теперь работает судьей Аксайского районного суда, а Виктория Захарова заняла должность в Арбитражном суде Ростовской области. В Южном окружном военном суде обязанности судьи будет исполнять Даниил Костенков.
Назначения направлены на укрепление кадрового состава судов региона и обеспечение эффективной работы судебной системы.
Напомним, ранее экс-судья Ленинского районного суда Ростова-на-Дону утратила статус и была лишена полномочий досрочно.
