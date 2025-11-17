Ричмонд
Владимир Путин утвердил девять судей в Ростовской области

Владимир Путин назначил судей в районные и городские суды Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении девяти новых судей в Ростовской области. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Председателями городских и районных судебных инстанций стали: Игорь Морозов — Батайский городской суд, Александр Дзюбенко — Красносулинский районный суд, Сергей Романов — Морозовский районный суд, Ольга Золотухина — Пролетарский районный суд, Михаил Владимиров — Шолоховский районный суд. Заместителем председателя Шахтинского городского суда избран Олег Токарев.

Кадровые изменения коснулись и других инстанций. Анна Денисова теперь работает судьей Аксайского районного суда, а Виктория Захарова заняла должность в Арбитражном суде Ростовской области. В Южном окружном военном суде обязанности судьи будет исполнять Даниил Костенков.

Назначения направлены на укрепление кадрового состава судов региона и обеспечение эффективной работы судебной системы.

Напомним, ранее экс-судья Ленинского районного суда Ростова-на-Дону утратила статус и была лишена полномочий досрочно.

