От локализации к технологическому суверенитету: экспертный доклад

Как развиваются критически важные для страны отрасли, какие барьеры мешают локализации производства и как их преодолеть? Ответы на эти и другие важные вопросы — в новом докладе «Сделано в России: от импортозамещения к технологическому лидерству», подготовленном АНО «Национальные приоритеты» при участии ЦСП «Платформа». Эксперты рассмотрели все этапы создания высокотехнологичной продукции, привели примеры успешной локализации ведущих отраслей и условия, необходимые для укрепления позиций на мировом рынке. Помогают в этом национальные проекты, инициированные Президентом РФ Владимиром Путиным.
На первых местах.
Технологическое лидерство — национальная цель России, и его достижение во многом зависит от локализации производства, замещения стратегически важной импортной продукции. Эти процессы сейчас идут всех отраслях экономики. В некоторых мы лидируем во всем мире, и необходимо создать условия, способствующие упрочению ведущей позиции, подчеркивают авторы доклада.
В первую очередь, это энергетика. Ее развитию посвящен нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии». Россия на первых ролях по строительству и обслуживанию современных АЭС внутри страны и за рубежом, созданию новых типов атомных станций и применению инновационных технологий. Это и реакторы на быстрых нейронах, и уникальная плавучая АЭС «Академик Ломоносов».
К развитым направлениям относится и гидроэнергетика: по уровню гидрологического потенциала наша страна на втором месте в мире. Кроме того, в стране успешно производится электроэнергия. Коммерческий директор ООО «Лаборатория Будущего» Павел Камнев подчеркнул: «Электроэнергетика в России на сегодняшний день является передовой во всем мире. У нас самые серьезные требования к применяемому оборудованию, технологиям, надежности электроснабжения, проектированию объектов электроэнергетики и, соответственно, подготовке кадров и их квалификации. Нигде в других странах таких серьезных требований нет».
К высокоразвитым направлениям относятся также гиперзвуковые технологии, ПВО, строительство ракетных и авиационных двигателей. На высоком уровне находятся цифровые технологии и их практическое применение. Например, система быстрых платежей в нашей стране — одна из самых удобных в мире. Эта сфера развивается при поддержке нацпроекта «Экономика данных».
К перспективным областям, где надо наращивать лидерский потенциал, авторы доклада отнесли квантовые технологии — в России уже создан 50-кубитный квантовый компьютер, ИТ и кибербезопасность — разработаны сильные антивирусные продукты. Как отдельное перспективное направление выделили ядерную медицину. Россия уже занимает 60% мирового рынка радиоизотопов. Они служат основой для создания ядерных медицинских препаратов.
Эксперты отметили большой потенциал в микроэлектронике, биотехнологиях и фарме, а также искусственном интеллекте. Эти направления необходимы для достижения технологического суверенитета, но пока недостаточно развиты и локализованы.
Импортозамещение — один из важнейших этапов на пути формирования технологического лидерства страны, подчеркивают эксперты. И это не столько ответ на санкционное давление, сколько часть системной политики государства, отвечающей целям национальной безопасности.
На сильном фундаменте.
Отрасли, где наша страна достигла высокого уровня импортозамещения, имели серьезный технологический задел, отмечают авторы доклада. Наиболее значимые успехи они отметили в авиации, которая стала «витриной» работы в этом направлении. Самолет МС-21−310 с двигателем ПД-14, полностью произведенный в России, готовится к испытаниям. А импортозамещенный SJ-100 с двигателем ПД-8 уже выходит в серийный выпуск.
Коммерческий директор компании «Листон» Юрий Сапрыгин подчеркнул преемственность этой работы: «В области производства двигателей у нас есть задел еще с Советского Союза — на Ярославском, Заволжском и Ульяновском моторных заводах создавались крупные тяговые дизельные двигатели для грузовиков. В этой отрасли у нас производство более-менее налажено. То же самое относится к авиационным двигателям. Пермский завод запустил новую серию ПД-8, ПД-14, ПД-35, которые проходят испытания. Если покажут хорошие результаты, то они закроют все потребности с точки зрения пассажирской авиации и транспорта».
Самый высокий уровень локализации производства — в нефтегазовой отрасли. За последние 10 лет, с 2014 по 2024 год, он вырос с 43% до 70%. Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ (на момент подготовки доклада) Василий Осьмаков отметил: «В области нефтегазодобычи у нас сейчас предельно высокий уровень применения собственных компетенций. Практически у всех компаний очень высокий научный уровень. Нефтегазовая отрасль одной из первых попала под санкции — еще в 2014 году, и у нас уже фактически 11 лет идет работа по локализации. Она приносит свои плоды».
Настоящий рывок произошел в сегменте беспилотных авиационных систем. За прошлый год объемы их выпуска выросли в 2,5 раза, а производителей стало почти в три раза больше — было 220, а теперь более 600. Эта отрасль развивается при поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
Фармацевтика также уверенно двигается в сторону полной локализации производства. Доля отечественных препаратов в стоимостном объеме аптечных продаж в 2024 году составила около 65%. А объем рынка российских медицинских изделий в 2024 году вырос на 14% по сравнению с 2023-м.
Определенного успеха в локализации достиг и агропромышленный комплекс. Доля семян отечественной селекции в 2024 году достигла 67,6%. Производство сельхозпродукции за последние 10 лет выросло более чем в 2 раза. Работа в этом направлении сейчас идет по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Цифровизация, основа экономики будущего, стала еще одним быстро развивающимся направлением, отмечают авторы доклада. Например, платформа «Мой экспорт», которая работает по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», помогает предпринимателям в освоении зарубежного рынка и показывает высокую эффективность.
АНО «Национальные приоритеты» и НАФИ в 2025 году провели опрос среди пользователей платформы. 85% респондентов отметили, что смогли решить свои задачи с помощью этого ресурса и такая же доля опрошенных готова рекомендовать его другим.
Помехи преодолимы.
Авторы доклада также рассматривают, какие барьеры — административные, экономические и инфраструктурные — есть на пути к технологическому лидерству. В их числе есть излишне сложная процедура заключения контрактов, оплата выполненных работ только после их полного завершения, завышенные требования к поставщикам. Эксперты подчеркивают, что все это блокирует доступ к госзаказу малым инновационным компаниям и стартапам. Они предлагают внедрить проектные закупки для НИОКР, а также упростить требования для МСП. Развитие бизнеса, в том числе малого и среднего, — приоритет нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Начальник Управления по созданию исследовательской установки «СИЛА» НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Пресняков пояснил: «Для вовлечения в разработки малых компаний, которые не могут соответствовать формальным критериям для участия в проектах на общих основаниях, важно сформировать экспертную панель для проведения оценки и формирования реестра предприятий, подтвердивших свою квалификацию в определенной области. Это создаст основу доверия и позволит подключать таких исполнителей к проектам с некими послаблениями в части требований по имеющемуся у них задокументированному опыту».
Развитие локального производства тормозят и экономические причины. Начиная с высокой стоимости локализации и сложностей с привлечением инвестиций и заканчивая стереотипами о низком качестве отечественной продукции, мешающими продвижению. Устранять эти барьеры эксперты предлагают с помощью льготного налогообложения и кредитования, создания гарантийных фондов для НИОКР и других мер. Для расширения рынка сбыта авторы доклада предлагают усилить поддержку компаний на платформе «Мой экспорт», а также организовывать экспортные коридоры в рамках БРИКС и ШОС.
Строить сильные бренды развивающимся компаниям эксперты предлагают с помощью партнерских соглашений между стартапами и успешными российскими компаниями, а также развивая промышленный туризм и внедряя отраслевые знаки качества, например, «Сделано в России».
Существуют и инфраструктурные недочеты, которые необходимо устранять, подчеркивают эксперты. Локализацию, в частности, тормозят дефицит критически важных компонентов, неразвитость сервисного обслуживания. Авторы доклада предлагают уделить внимание развитию сервисных экосистем, а также отраслевой кооперации на базе технопарков и особых экономических зон. Эксперты рекомендуют также создавать больше пилотных производств и уделить больше внимания обмену технологиями с дружественными странами.