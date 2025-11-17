От локализации к технологическому суверенитету: экспертный доклад

Самый высокий уровень локализации производства — в нефтегазовой отрасли. За последние 10 лет, с 2014 по 2024 год, он вырос с 43% до 70%. Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ (на момент подготовки доклада) Василий Осьмаков отметил: «В области нефтегазодобычи у нас сейчас предельно высокий уровень применения собственных компетенций. Практически у всех компаний очень высокий научный уровень. Нефтегазовая отрасль одной из первых попала под санкции — еще в 2014 году, и у нас уже фактически 11 лет идет работа по локализации. Она приносит свои плоды».