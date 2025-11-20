Музаев посоветовал родителям не запугивать детей работой дворника

Об этом «главного по ЕГЭ» попросила мама выпускника школы из Якутска: «Что делать, чтобы наша родительская тревога не передавалась детям?».
— Все мы знаем, что ЕГЭ — экзамен с высокими ставками. Хороший результат дает возможность поступить на бюджетное место и в региональные, и ведущие столичные вузы страны. Поэтому все эти волнения вокруг ЕГЭ понятны, — отметил Музаев. — Но чтобы наши дети чувствовали себя в период подготовки спокойно, успокоиться нужно в первую очередь нам, взрослым. Мы должны сами хорошо погрузиться в эту тему и создать максимально комфортные условия для школьников дома. Не разгонять слухи, не множить мифы, не поддаваться на провокации.
Музаев напомнил: вся самая актуальная информация о Едином госэкзамене собрана на открытых официальных ресурсах — это сайты Федерального института педагогических измерений, Федерального центра тестирования, сайт и соцсети Рособрнадзора.
— Мы создали навигатор государственной итоговой аттестации — там есть абсолютно все ответы по всем вопросам, там вебинары ведущих педагогов, разработчиков контрольно-измерительных материалов. И все это бесплатно, — подчеркнул Анзор Музаев.
Но, чтобы нормально и спокойно готовиться к экзаменам, нужна мотивация. Главная задача родителя — настроить и мотивировать ребенка на то, чтобы он готовился.
— Нельзя мотивировать ребенка словами: «Ты все провалишь, не сдашь, будешь работать дворником». А это у нас любимая история. Так вот это абсолютно не мотивация. Напротив, такая «поддержка» часто приводит к ненужным трагедиям в семьях, — акцентировал Музаев. — Я попросил бы родителей подобными фразами вообще никогда не пользоваться. Надо просто показать ребенку, что вы ему верите, что готовы всегда помочь и вместе преодолеть все трудности. И главное — что вы примете любой результат экзамена и не станете любить его меньше. Тогда и стресса не будет ни у вас, ни у вашего ребенка.