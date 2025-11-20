Музаев посоветовал родителям не запугивать детей работой дворника

— Нельзя мотивировать ребенка словами: «Ты все провалишь, не сдашь, будешь работать дворником». А это у нас любимая история. Так вот это абсолютно не мотивация. Напротив, такая «поддержка» часто приводит к ненужным трагедиям в семьях, — акцентировал Музаев. — Я попросил бы родителей подобными фразами вообще никогда не пользоваться. Надо просто показать ребенку, что вы ему верите, что готовы всегда помочь и вместе преодолеть все трудности. И главное — что вы примете любой результат экзамена и не станете любить его меньше. Тогда и стресса не будет ни у вас, ни у вашего ребенка.