Блогер Мари Добро провела эколекцию для участников акции «БумБатл»

«Переработка макулатуры — это не просто сдача старой бумаги, а наш вклад в сохранение природы и формирование новой экологической культуры. Каждый из нас может стать частью большой команды, которая заботится о будущем планеты. Вместе мы не только уменьшаем отходы, но и вдохновляем других менять привычки и делать ответственные шаги в повседневной жизни. Именно так, шаг за шагом, строится экологическое будущее», — сказала Мари Добро.