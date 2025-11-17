Блогер Мари Добро провела эколекцию для участников акции «БумБатл»

Лекция для участников акции «БумБатл» прошла в одной из московских галерей во Всемирный день вторичной переработки. О важности переработки отходов рассказала блогер Мари Добро, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
Мероприятие состоялось в формате интерактивной беседы. Участники делились своими идеями, обсуждали способы снижения потребления бумаги в повседневной жизни, как использовать соцсети для вовлечения аудитории в экологические акции, важность личного вклада каждого в сохранение природы. Также прошла экологическая викторина. Она была направлена на проверку знаний об особенностях процесса переработки бумаги.
«Переработка макулатуры — это не просто сдача старой бумаги, а наш вклад в сохранение природы и формирование новой экологической культуры. Каждый из нас может стать частью большой команды, которая заботится о будущем планеты. Вместе мы не только уменьшаем отходы, но и вдохновляем других менять привычки и делать ответственные шаги в повседневной жизни. Именно так, шаг за шагом, строится экологическое будущее», — сказала Мари Добро.
Напомним, что акция «БумБатл» проходит в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». С марта в ней приняли участие более 750 тысяч человек. Они собрали свыше 35,5 тысячи тонн макулатуры. До конца ноября жители страны могут обменять эту бумагу на билеты в театры, музеи, на спортивные матчи и другие мероприятия. Чтобы сделать это, нужно зайти на сайт «БумБатла». Далее необходимо нажать на кнопку «Получай билеты», найти регион и точку сбора макулатуры, принести бумажное вторсырье. Билеты на культурные события получат самые активные участники акции.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.