Это небесное шоу земляне наблюдают тысячи лет: Жители Молдовы тоже смогут насладиться зрелищем падающих звезд и загадать желания

В ночь с 17 по 18 ноября можно увидеть до 15 ярких «падающих звёзд» в час — красивое небесное шоу, которое наблюдают уже больше тысячи лет.
Леониды появляются, когда Земля проходит через след пыли и обломков кометы Темпеля-Туттля. В 2025 году метеорный поток Леониды можно наблюдать с 6 по 30 ноября — в этот период Земля проходит через метеорный шлейф кометы.
Эти частицы сгорают в атмосфере и оставляют светящиеся вспышки, которые мы видим, как метеоры. Поток известен своими историческими «звёздными бурями», когда небо освещали сотни и даже тысячи метеоров.
Поток Леониды — это один из самых известных и впечатляющих метеорных дождей, который ежегодно дарит наблюдателям «звездопад» в осеннем ночном небе.
Метеорный поток Леониды виден практически по всему миру. Наблюдать его можно невооруженным глазом из любой точки Земли, где в середине ноября ночное небо достаточно темное и ясное.
Ни телескоп, ни бинокль не нужны — такие приборы даже помешают, сильно сужая ваше поле зрения. Доверьтесь собственным глазам: они способны заметить движение метеоров по всему небу.
Главное, чтобы с погодой повезло.