Это небесное шоу земляне наблюдают тысячи лет: Жители Молдовы тоже смогут насладиться зрелищем падающих звезд и загадать желания

Загадывать желания можно до конца ноября, но с каждым днём шансы будут сокращаться [видео]

Источник: Комсомольская правда

В ночь с 17 по 18 ноября можно увидеть до 15 ярких «падающих звёзд» в час — красивое небесное шоу, которое наблюдают уже больше тысячи лет.

Леониды появляются, когда Земля проходит через след пыли и обломков кометы Темпеля-Туттля. В 2025 году метеорный поток Леониды можно наблюдать с 6 по 30 ноября — в этот период Земля проходит через метеорный шлейф кометы.

Эти частицы сгорают в атмосфере и оставляют светящиеся вспышки, которые мы видим, как метеоры. Поток известен своими историческими «звёздными бурями», когда небо освещали сотни и даже тысячи метеоров.

Поток Леониды — это один из самых известных и впечатляющих метеорных дождей, который ежегодно дарит наблюдателям «звездопад» в осеннем ночном небе.

Метеорный поток Леониды виден практически по всему миру. Наблюдать его можно невооруженным глазом из любой точки Земли, где в середине ноября ночное небо достаточно темное и ясное.

Ни телескоп, ни бинокль не нужны — такие приборы даже помешают, сильно сужая ваше поле зрения. Доверьтесь собственным глазам: они способны заметить движение метеоров по всему небу.

Главное, чтобы с погодой повезло.