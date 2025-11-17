Команда из Свердловской области победила на соревнованиях по киле

Всероссийские соревнования по киле — национальной игре с мячом — «Богатырская сеча» прошли в Москве 15 ноября. Победителем стала команда «Энергия Урала» из Свердловской области, которая впервые приехала на турнир, сообщили в Федерации килы России.
Всего в мероприятии приняли участие 184 человека в составе 24 команд из 10 регионов России. В предыдущие годы первенства достигали команды из столицы и Подмосковья.
«Сегодня в килу играют в 53 субъектах РФ. Мастерство игроков из других регионов растет. В этом году первое место в “Богатырской сече” забрала ватага (команда. — Прим. ред.) “Энергия Урала” из Свердловской области, которая приехала на турнир впервые. Серебро завоевал “Наш дом” из Московской области, а бронзу — “Сурский рубеж” из Чувашской Республики. В детском дивизионе победила ватага “Спарта” из Подмосковья, призерами стали ватаги “Ратибор” Республики Хакасия и “Академия регби” из Москвы», — подвел итоги турнира президент Федерации килы России Дмитрий Черняк.
На создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян направлена государственная программа «Спорт России». В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.