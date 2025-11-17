Команда из Свердловской области победила на соревнованиях по киле

«Сегодня в килу играют в 53 субъектах РФ. Мастерство игроков из других регионов растет. В этом году первое место в “Богатырской сече” забрала ватага (команда. — Прим. ред.) “Энергия Урала” из Свердловской области, которая приехала на турнир впервые. Серебро завоевал “Наш дом” из Московской области, а бронзу — “Сурский рубеж” из Чувашской Республики. В детском дивизионе победила ватага “Спарта” из Подмосковья, призерами стали ватаги “Ратибор” Республики Хакасия и “Академия регби” из Москвы», — подвел итоги турнира президент Федерации килы России Дмитрий Черняк.