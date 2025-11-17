Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовская область отправила в Абхазию более восьми тонн молочной продукции

В Абхазию отправили более восьми тонн молочных продуктов из Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

С 5 по 7 ноября из Ростовской области в Абхазию экспортировано 8,3 тонны готовой молочной продукции. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Перед отправкой молочные продукты прошли ветеринарно-санитарный контроль. Специалисты подтвердили, что продукция полностью соответствует требованиям страны импортера, — уточили в ведомстве. Качество и безопасность товаров доказаны лабораторными исследованиями, проведенными в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК».

Мониторинг данных ФГИС «ВетИС» показал, что при оформлении и проверке законности происхождения продукции нарушений не выявлено.

Подпишись на нас в MAX и Telegram!

Читайте также.

Новые подходы к строительству, экологии и благоустройству: Как изменился Ростов за год руководства Юрия Слюсаря на Дону.

Глава Ростова перечислил изменения в городе за год при губернаторе Юрии Слюсаре (подробности).

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше