Ростовская область отправила в Абхазию более восьми тонн молочной продукции

С 5 по 7 ноября из Ростовской области в Абхазию экспортировано 8,3 тонны готовой молочной продукции. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
Перед отправкой молочные продукты прошли ветеринарно-санитарный контроль. Специалисты подтвердили, что продукция полностью соответствует требованиям страны импортера, — уточили в ведомстве. Качество и безопасность товаров доказаны лабораторными исследованиями, проведенными в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК».
Мониторинг данных ФГИС «ВетИС» показал, что при оформлении и проверке законности происхождения продукции нарушений не выявлено.
