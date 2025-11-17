В Германии косивший траву мужчина обнаружил десять слитков золота

В муниципалитете Банневиц на юго-востоке Германии сотрудник коммунальных служб, косивший траву, нашел в ней клад. Об этом пишет Mitteldeutscher Rundfunk.
Сообщается, что мужчина косил траву на холме, когда обнаружил в ливневой канализации восемь золотых слитков. Позднее, при повторном осмотре территории, были найдены еще два слитка.
По данным СМИ, общая стоимость клада превышает 2,8 млн рублей. В настоящее время слитки переданы полицейскому управлению в Дрездене, правоохранители выясняют, кому принадлежит золото.
Напомним, ранее сообщалось, что в Швеции рыбак, искавший червей в округе Стокгольм, нечаянно выкопал клад со средневековыми драгоценностями и деньгами.