Рябыкина уволили из тренерского штаба «Локомотива» без объяснения причин

Серебряный призер чемпионата мира 2002 года в составе сборной РФ Дмитрий Рябыкин сообщил, что его уволили из тренерского штаба ярославского «Локомотива», не объяснив причину.
В интервью «Матч ТВ» Рябыкин рассказал, что в понедельник, 17 ноября, его вызвали к президенту клуба Юрию Яковлеву.
«Сообщили, что со мной прекращают трудовые отношения. Причины не объяснили», — сказал он.
Отмечается, что Рябыкин отвечал в клубе за игру в большинстве. По этому показателю «Локомотив» на предпоследнем месте в КХЛ.
В пресс-службе «Локомотива», на которую ссылается ТАСС, сообщили, что контракт с Рябыкиным был расторгнут по согласию сторон.
Отметим, его отставка стала третьей в лиге за день. Ранее в пресс-службе московского хоккейного клуба «Динамо» сообщили, что Алексей Кудашов покинул пост главного тренера клуба, исполняющим обязанности наставника команды был назначен Вячеслав Козлов.
Также сегодня стало известно, что канадский тренер Бенуа Гру покинул пост главного тренера челябинского хоккейного клуба «Трактор». Источник рассказал, что официальной причиной его ухода называются семейные обстоятельства, однако в действительности он «просто перегорел».