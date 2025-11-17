Нутрициолог Демина перечислила улучшающие настроение продукты

Эксперт объяснила, что настроение зависит от выработки серотонина, дофамина, эндорфина и окситоцина, уровень которых можно регулировать через питание. Она рекомендует включить в рацион яйца, молочные продукты и орехи для синтеза серотонина, цельнозерновые крупы, включая гречку, для стабильной энергетики, а также овощи и фрукты яркого цвета. Отмечается, что бананы, авокадо и темный шоколад помогают поддерживать эмоциональный баланс.