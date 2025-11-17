Ричмонд
Нутрициолог Демина перечислила улучшающие настроение продукты

Эксперт объяснила, что настроение зависит от выработки гормонов, уровень которых можно регулировать через питание.

Источник: Аргументы и факты

Стабильно улучшить настроение можно с помощью сбалансированного питания. Нужно включить в рацион продукты, способствующие выработке «гормонов счастья», заявила RuNews24.ru нутрициолог Анна Демина.

Эксперт объяснила, что настроение зависит от выработки серотонина, дофамина, эндорфина и окситоцина, уровень которых можно регулировать через питание. Она рекомендует включить в рацион яйца, молочные продукты и орехи для синтеза серотонина, цельнозерновые крупы, включая гречку, для стабильной энергетики, а также овощи и фрукты яркого цвета. Отмечается, что бананы, авокадо и темный шоколад помогают поддерживать эмоциональный баланс.

Нутрициолог предупредила, что сладости, кофе и энергетики дают лишь временное облегчение, а алкоголь и курение нарушают эмоциональное состояние. Для долгосрочного эффекта важно избегать экстремальных диет и делать выбор в пользу разноцветных продуктов разной текстуры, что станет простой привычкой для стабильного настроения.

Ранее врач Хизер Виола посоветовала после еды ходить 10 минут для профилактики изжоги.