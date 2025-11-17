Зумеры угрожают экономике: в чем таится реальная опасность

Подход поколения Z к работе создает серьезные угрозы для экономического развития России. Такую точку зрения в беседе с «Газетой.Ru» высказал помощник депутата Госдумы Илья Мосягин. Эксперт выделил несколько ключевых рисков, которые требуют внимания со стороны бизнеса и государства.
По словам Мосякина, первая проблема — это массовый уход молодежи из промышленности, сельского хозяйства и госсектора. Эти сферы считаются неинтересными, что усугубляет в них кадровый голод.
Второй риск связан с очень высокой текучестью кадров среди зумеров. Частая смена работы, иногда раз в год, заставляет компании нести большие расходы на поиск и обучение новых сотрудников.
Третья угроза заключается в том, что стремление к новизне и нелюбовь к иерархиям мешают глубокому погружению в профессию. Это препятствует формированию настоящих экспертов в сложных отраслях.
Психолог Анна Полосина добавила, что у зумеров особое восприятие информации. Они привыкли к постоянному информационному потоку, поэтому легко переключаются между задачами и быстро находят нужные данные. Её слова приводит 360.ru.
При этом молодые люди не видят необходимости хранить много сведений в собственной памяти. Они уверены, что любую информацию можно легко найти в интернете при необходимости.
Отдельным трендом среди поколения Z становится так называемый «дуркинг». Как сообщает ОТР, его суть — в добровольном обращении в психиатрические клиники для отдыха и «перезагрузки».
Психологи предупреждают, что у этого увлечения есть как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, он может помочь лучше понять себя, а с другой — необдуманно спровоцировать реальные психические проблемы.