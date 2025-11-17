Летающие инспекторы: как с высоты контролируют стройки, электросети и леса

Главная особенность «Стрекозы» в том, что аппарат не просто летает вокруг опор, а садится на провод и перемещается по нему, как по рельсу, находясь под напряжением до 500 тыс. вольт. Специальная система позволяет безопасно проводить диагностику без обесточивания линии. Устройство оснащено лазерным дальномером, который проверяет провисание проводов и наклон опор. А еще у него две камеры высокого разрешения, фиксирующие мельчайшие дефекты. Все данные передают на анализ программе, которая формирует детальное заключение о состоянии ЛЭП.