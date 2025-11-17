Летающие инспекторы: как с высоты контролируют стройки, электросети и леса

В нашей стране миллионы километров линий электропередач, миллиарды гектаров лесных насаждений и сотни тысяч важных объектов ЖКХ. Как быстро и точно оценить их состояние, найти поломки и не допустить аварий? Эту работу берут на себя современные дроны, которые создают и развивают при поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
Рассказываем, как робот-канатоход из Свердловской области проверяет ЛЭП под напряжением, в Югре беспилотники охраняют леса от пожаров, а в Удмуртии — с точностью до сантиметра контролируют строительство.
Роботы-энергетики: проверить ЛЭП, не отключая свет.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства много сложных задач, и возникают они регулярно. Например, нужно найти крошечную трещину на многокилометровой линии электропередачи, которая находится под смертельно опасным напряжением. Зимой необходимо убирать лед с проводов, иначе они могут оборваться. Раньше такие проблемы решали радикально: участок ЛЭП полностью отключали, а бригады электриков отправляли на рискованные высотные работы. Это сложно, дорого и небезопасно.
Сегодня подобные задачи выполняют роботы. Свердловская компания «Лаборатория будущего» создала уникальный комплекс «Канатоход». Это не просто дрон, а целая команда механических помощников. В нее входят два основных устройства: «Стрекоза» для поиска неисправностей и «Паук» для их устранения.
Главная особенность «Стрекозы» в том, что аппарат не просто летает вокруг опор, а садится на провод и перемещается по нему, как по рельсу, находясь под напряжением до 500 тыс. вольт. Специальная система позволяет безопасно проводить диагностику без обесточивания линии. Устройство оснащено лазерным дальномером, который проверяет провисание проводов и наклон опор. А еще у него две камеры высокого разрешения, фиксирующие мельчайшие дефекты. Все данные передают на анализ программе, которая формирует детальное заключение о состоянии ЛЭП.
Если обследование выявляет проблему, на линию отправляют «Паука». Эта ремонтная платформа также передвигается по кабелю. Зимой она особенно востребована: с помощью скребка «Паук» очищает провод ото льда и наносит противогололедный состав, чтобы предотвратить новое обледенение. Это актуально для многих регионов России, где из-за непогоды случаются перебои с электричеством.
«Современные беспилотные аппараты имеют несколько возможностей взаимодействия со службами ЖКХ, — комментирует заместитель директора компании “Лаборатория будущего” Илья Шевелев. — В первую очередь это осмотры линий электропередач для выявления дефектов. Это нужно, чтобы обеспечивать надежность передачи энергии. Кроме того, они позволяют оценивать оборудование, например теплотрассы, на предмет теплопотерь. Так, современные аппараты активно влияют на сферу ЖКХ и выполняют уже не только функции мониторинга, но и частично функции ремонта».
Интерес к российской разработке проявляют и за рубежом. Комплекс «Канатоход» уже проводил работы в Саудовской Аравии, ОАЭ, Вьетнаме и Индии и доказал, что эффективен в разных климатических условиях.
Небесные стражи: защита лесов и инфраструктуры от пожаров.
В Ханты-Мансийском округе леса занимают огромные территории. Следить за ними и вовремя обнаруживать опасные ситуации, например, начало пожара, — сложно. Но это необходимо для сохранения самих лесов и находящихся рядом с ними поселков и коммунальных объектов.
С задачей мониторинга больших участков отлично справляются беспилотники. Компания «Оператор инфраструктуры беспилотных авиасистем» по проекту «Авиалесоохрана-2025» направила дроны патрулировать леса. За сезон аппараты осмотрели более 2,5 млн гектаров. Даже суровая погода Югры не стала для них помехой.
Главный помощник в этой работе — инфракрасная камера. Она видит то, что недоступно человеческому глазу: участки с повышенной температурой. Такая функция позволяет зафиксировать возгорание на самой ранней стадии, пока оно не переросло в большой пожар. Всю информацию дроны сразу передают в систему «Лесохранитель», и специалисты могут быстро отреагировать.
«Беспилотные комплексы стали полноценной частью системы безопасности региона, — говорит первый заместитель генерального директора компании Александр Терентьев. — Они помогают вовремя замечать опасность, принимать решения и сохранять природу».
При этом работа беспилотников в ХМАО не ограничивается только охраной лесов. Те же дроны проверяют состояние линий электропередач, трубопроводов и других коммунальных объектов. Это позволяет находить повреждения или постороннее вмешательство до того, как произойдет авария. Так технологии защищают одновременно и природу, и благополучие людей.
Цифровой двойник: когда каждый сантиметр имеет значение.
Представьте, что у строящегося здания или участка местности есть точная цифровая копия. Не просто чертеж, а живая объемная модель, где видны малейшие детали. Именно такие двойники создаются беспилотниками компании ZALA из Удмуртии с помощью технологии воздушно-лазерного сканирования.
В основе системы — камеры высокого разрешения и лазер, который делает до полутора миллионов измерений в секунду. Это позволяет получать данные с точностью до сантиметра. В строительстве такая технология стала незаменимым помощником: дроны регулярно обследуют объекты и автоматически сравнивают реальные параметры с проектными. Любое отклонение заметно сразу, что помогает быстро исправить ошибки и избежать лишних затрат.
Не менее важна роль этих комплексов в картографии. Беспилотник ZALA T-16 с мощной камерой создает ортофотопланы — особые виды карт, где точность каждого элемента составляет 5−10 сантиметров. Эти карты используют для межевания земель и проектных работ.
Возможности гражданских дронов давно вышли за рамки стройплощадок и картографических служб. Сегодня они успешно работают в сельском хозяйстве, следят за промышленными объектами, участвуют в доставке грузов и даже в кинопроизводстве. Нацпроект «Беспилотные авиационные системы» поддерживает полный цикл этой работы — от создания новых моделей до подготовки специалистов для перспективной отрасли.