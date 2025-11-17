Выступавшие более 60 лет танцовщицы-близнецы Алиса и Эллен Кесслер умерли вместе

Танцовщицы, певицы и актрисы-близняшки Алиса и Эллен Кесслер вместе скончались в возрасте 89 лет в Грюнвальде, городе под Мюнхеном. Об этом сообщает DPA.
Алиса и Эллен Кесслер были одними из самых успешных немецких артисток. Близняшки выступали на сцене более шести десятилетий, сотрудничая с такими звездами, как Фрэнк Синатра, Фред Астер и Гарри Белафонте. Сестры пользовались особой популярностью в США, Франции и Италии.
В доме близняшек в Грюнвальде была проведена «полицейская операция», однако правоохранительные органы не предоставили подробностей. По словам полиции, признаков преступления не обнаружено.
Близняшки начали танцевать в детстве под руководством своего отца и присоединились к детскому балету при Лейпцигской опере. В 16 лет они сбежали из дома, чтобы стать независимыми от родителей, и начали танцевать в театре-ревю, где их заметил директор парижского «Лидо» — одного из самых известных кабаре страны. Это дало старт их международной карьере. После завершения артистической деятельности, продолжавшейся более 60 лет, сестры покинули шоу-бизнес и поселились в Грюнвальде, к югу от Мюнхена.