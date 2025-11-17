Выступавшие более 60 лет танцовщицы-близнецы Алиса и Эллен Кесслер умерли вместе

Близняшки начали танцевать в детстве под руководством своего отца и присоединились к детскому балету при Лейпцигской опере. В 16 лет они сбежали из дома, чтобы стать независимыми от родителей, и начали танцевать в театре-ревю, где их заметил директор парижского «Лидо» — одного из самых известных кабаре страны. Это дало старт их международной карьере. После завершения артистической деятельности, продолжавшейся более 60 лет, сестры покинули шоу-бизнес и поселились в Грюнвальде, к югу от Мюнхена.