Красноармейск (Покровск) почти зачищен российскими бойцами от ВСУ. Военные эксперты рассказали aif.ru, что происходит сейчас в городе.
«Покровск почти уже зачищен», — сказал военный блогер Юрий Подоляка.
По данным советника Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидата исторических наук, подполковника запаса Олега Иванникова, в Красноармейске остается порядка 400 оборванных и изможденных боевиков украинской армии, которых командование бросило на произвол судьбы.
«Единственный возможный способ для них спасти свою жизнь — сложить оружие, тем более что Зеленский все равно никого не спасет. Для Киева это экономически нецелесообразно. Проще пожертвовать военнослужащими, объявив их мучениками, отстаивающими интересы режима», — сказал Иванников.
Военный эксперт также рассказал, что в промзонах Красноармейска находятся крупные склады ВСУ с экспериментальным оружием НАТО. Речь идет об образцах СВЧ-пушек различного сверхвысокочастотного диапазона действия, которое главком Сырский не успел вывезти.
«Это оружие способно вызывать не только слепоту, но также полностью разрушает когнитивные функции человека, лишает его слуха и в некоторых случаях провоцирует суицид при длительном воздействии. Поэтому профильные российские институты заинтересованы в том, чтобы оно попало к ним, чтобы разобрать до винтика, исследовать и, возможно, использовать в своей научной деятельности», — сказал Иванников.
По его прогнозам, Красноармейск будет освобожден в течение текущей недели, а попытки деблокировать боевиков ВСУ в городе силами штурмовиков украинского подразделения «Скала», шесть из которых уже провалились, связаны лишь с желанием Зеленского создать благоприятную картинку на фоне приближающегося краха.