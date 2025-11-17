Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

400 смертников ВСУ прячутся в Покровске: военный оценил карту СВО 17 ноября

Военные эксперты рассказали, что сейчас происходит в Красноармейске (Покровске). Был назван предполагаемый срок окончательного освобождения города.

Источник: Аргументы и факты

Красноармейск (Покровск) почти зачищен российскими бойцами от ВСУ. Военные эксперты рассказали aif.ru, что происходит сейчас в городе.

«Покровск почти уже зачищен», — сказал военный блогер Юрий Подоляка.

По данным советника Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидата исторических наук, подполковника запаса Олега Иванникова, в Красноармейске остается порядка 400 оборванных и изможденных боевиков украинской армии, которых командование бросило на произвол судьбы.

«Единственный возможный способ для них спасти свою жизнь — сложить оружие, тем более что Зеленский все равно никого не спасет. Для Киева это экономически нецелесообразно. Проще пожертвовать военнослужащими, объявив их мучениками, отстаивающими интересы режима», — сказал Иванников.

Военный эксперт также рассказал, что в промзонах Красноармейска находятся крупные склады ВСУ с экспериментальным оружием НАТО. Речь идет об образцах СВЧ-пушек различного сверхвысокочастотного диапазона действия, которое главком Сырский не успел вывезти.

«Это оружие способно вызывать не только слепоту, но также полностью разрушает когнитивные функции человека, лишает его слуха и в некоторых случаях провоцирует суицид при длительном воздействии. Поэтому профильные российские институты заинтересованы в том, чтобы оно попало к ним, чтобы разобрать до винтика, исследовать и, возможно, использовать в своей научной деятельности», — сказал Иванников.

По его прогнозам, Красноармейск будет освобожден в течение текущей недели, а попытки деблокировать боевиков ВСУ в городе силами штурмовиков украинского подразделения «Скала», шесть из которых уже провалились, связаны лишь с желанием Зеленского создать благоприятную картинку на фоне приближающегося краха.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше