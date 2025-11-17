МИД Индии: Москва и Нью-Дели обсуждают соглашения ко встрече Путина и Моди

Министерства иностранных дел России и Индии (и другие ведомства) активно работают над соглашениями, которые обсудят и, возможно, подпишут президент Владимир Путин и премьер-министр Нарендра Моди на грядущей встрече. Об этом заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар.
«Мы готовимся к визиту президента Владимира Путина на ежегодный саммит. И сейчас обсуждается ряд двусторонних соглашений и проектов в различных сферах», — говорит Джайшанкар.
Путин планирует визит в Индию в следующем месяце, что недавно подтвердил глава МИД России Сергей Лавров. Саммит состоится ориентировочно через три недели в Нью-Дели. Возможно — 5−6 декабря 2025 года, но пока это не официальная информация от индийских СМИ.
Ранее KP.RU сообщил, что давление президента США Дональда Трампа на Индию не возымело эффекта — Нью-Дели намеревается активно покупать российскую нефть и в 2026 году.