Беларусь станет ключевым партнером Ростовской области в транспортных проектах

В Ростовской области пройдут новые совместные проекты с Беларусью, направленные на развитие промышленности и транспортной системы региона. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь после встречи с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Юрием Шулейко.
— За последние 10 лет товарооборот между Доном и Беларусью вырос почти втрое, — подчеркнул глава региона.
Среди новых направлений сотрудничества — расширение промышленной кооперации заводов «Сальсксельмаш» и «Донтранссервис» с предприятиями «МТЗ» и «Амкодор».
Также обсуждается закупка уже в следующем году 30 электробусов и семи зарядных станций для Ростова, а в течение ближайших 3−4 лет — порядка тысячи автобусов для всей области. В перспективе планируется создание совместного предприятия по их производству и обслуживанию.
В Мясниковском районе появится дилерский центр «МАЗ Юг», а делегация Ростовской области посетила Минский автозавод для согласования поставок и специальных условий для местных предприятий.
— Уверен, мы с нашими белорусскими друзьями и партнерами сможем реализовать все намеченные проекты, — сказал Юрий Слюсарь.
Подпишись на нас в MAX и Telegram!
Читайте также.
Новые подходы к строительству, экологии и благоустройству: Как изменился Ростов за год руководства Юрия Слюсаря на Дону.
Глава Ростова перечислил изменения в городе за год при губернаторе Юрии Слюсаре (подробности).