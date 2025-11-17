Беларусь станет ключевым партнером Ростовской области в транспортных проектах

Также обсуждается закупка уже в следующем году 30 электробусов и семи зарядных станций для Ростова, а в течение ближайших 3−4 лет — порядка тысячи автобусов для всей области. В перспективе планируется создание совместного предприятия по их производству и обслуживанию.