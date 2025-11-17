Ричмонд
Беларусь станет ключевым партнером Ростовской области в транспортных проектах

Ростовская область и Беларусь обсудили новые проекты для региона.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области пройдут новые совместные проекты с Беларусью, направленные на развитие промышленности и транспортной системы региона. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь после встречи с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Юрием Шулейко.

— За последние 10 лет товарооборот между Доном и Беларусью вырос почти втрое, — подчеркнул глава региона.

Среди новых направлений сотрудничества — расширение промышленной кооперации заводов «Сальсксельмаш» и «Донтранссервис» с предприятиями «МТЗ» и «Амкодор».

Также обсуждается закупка уже в следующем году 30 электробусов и семи зарядных станций для Ростова, а в течение ближайших 3−4 лет — порядка тысячи автобусов для всей области. В перспективе планируется создание совместного предприятия по их производству и обслуживанию.

В Мясниковском районе появится дилерский центр «МАЗ Юг», а делегация Ростовской области посетила Минский автозавод для согласования поставок и специальных условий для местных предприятий.

— Уверен, мы с нашими белорусскими друзьями и партнерами сможем реализовать все намеченные проекты, — сказал Юрий Слюсарь.

